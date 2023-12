Durante una recente intervista con The Direct, Peter Del Vecho – produttore dei primi due film di Frozen – ha parlato dei prossimi due film, Frozen 3 e 4, che come noto saranno realizzati in contemporanea.

“Guarda, realizziamo sequel se crediamo ci sia una storia da raccontare” ha commentato. “Stanno lavorando allo sviluppo, io mi sono concentrato su Wish. Ma è emozionante che ci stiano lavorando, […] sarà meraviglioso, ci conto“.

