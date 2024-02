Dopo Creed e Black Panther, Ryan Coogler e Michael B. Jordan torneranno presto a collaborare in un nuovo progetto, di cui trovate maggiori dettagli in quest’articolo.

Ospite del The Steam Room podcast, l’attore ha ricordato la prima esperienza col regista, Prossima fermata: Fruitvale Station. Il film del 2013 racconta le ultime ore di vita del ventiduenne Oscar Grant, ucciso dalla polizia in California. Portare sullo schermo questa figura realmente esistita ha comportato una notevole sfida per il giovane interprete, in quanto:

A quel tempo, c’era molta pressione per molte altre ragioni. Trayvon Martin era stato appena ucciso, assassinato non molto prima che girassi quel film. In quel periodo stavo cercando un progetto che mi permettesse di esprimere me stesso in modo concreto attraverso il mio lavoro. E con Ryan Coogler ci siamo incontrati proprio in quel periodo, quindi era un progetto, un veicolo per me, volevo sfogarmi. Ma allo stesso tempo, non ero mai stato il protagonista [prima], non avevo mai dovuto portare sulle mie spalle un film. E sapete, come attori, c’è un momento nella vostra carriera in cui vi chiedete: “Puoi sorreggere un intero film?” Quindi hai un sacco di dubbi, di domande e di ansie che ti frullano in testa.

E poi è una persona vera. Ha una figlia, una madre, amici e parenti che lo conoscevano molto bene. Avere la loro benedizione, il loro consenso e la loro approvazione per la performance e il lavoro è stato il più grande ostacolo emotivo che ho avuto in quel momento. C’era un po’ di pressione per fare le cose bene. E volevo [catturare] l’essenza di Oscar Grant, che questo passasse attraverso il personaggio e il film. E il film, scritto e diretto magnificamente da Ryan Coogler, mi ha dato davvero lo spazio e l’opportunità di diventare così, di diventare lui il più possibile. E mi ha aperto molte porte.