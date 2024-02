Ospite del The Kelly Clarkson Show, il noto giornalista Lester Holt ha raccontato un aneddoto sul suo cameo ne Il fuggitivo (LEGGI LO SPECIALE), l’action thriller con Harrison Ford in cui appare come un inviato del telegiornale locale che torchia il protagonista, ricercato per omicidio.

Ecco le sue parole:

Il regista conosceva qualcuno della mia emittente televisiva e in pratica ha detto: “Voglio persone vere che fanno il telegiornale, e voglio che reagiscano a ciò che sanno e facciano le domande“. Abbiamo girato questa scena fuori dall’Hilton Hotel di Chicago. Harrison Ford, nel film, è appena stato scagionato, lo stanno portando fuori dall’hotel e ricordo che a un certo punto esce e volevano che improvvisassimo, e io ho detto: “Perché hai ucciso tua moglie?“. Lui si ferma, si gira verso di me e dice: “Non ho ucciso mia moglie“. E io: “Non doveva parlarmi, signore“. Mi sono completamente spaventato.

Potete vedere il passaggio dell’intervista nel video qui sotto:

Nel cast di Il fuggitivo ci sono anche Tommy Lee Jones, Sela Ward e Joe Pantoliano. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

