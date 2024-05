Taylor-Joy: “Se dovessi fare un complimento alle Terre Desolate… è che sono piene di risorse. Dovremmo tutti cercare di ricorrere il più possibile alle risorse che abbiamo già e sprecare di meno“.

Hemsworth: “Assolutamente. Di recente ho letto questo libro intitolato Troppo comodi (di Michael Easter) che in breve racconta di come siamo abituati così tanto ai beni di lusso da non avere più motivo di affrontare avversità e sfide e di come questo ci abbia reso più deboli, per questo ogni problema – che in realtà non è un vero problema – viene trasformato in qualcosa di molto peggiore e di quasi impossibile per noi da risolvere. C’e molta resilienza nell’essere invece esposti a qualcosa di più duro, severo e diverso, che ci porterebbe a risolvere meglio le avversità e a progredire. Con questo non voglio dire che vorrei vivere nelle Terre Desolate ovviamente“.

Taylor-Joy: “Si, mettiamolo bene in chiaro. Non ci vogliamo andare a vivere, stiamo bene qui”