Furiosa: Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy parlano dello spin-off di Mad Max girato tra “fango e sangue”

In una recente intervista con IndieWire, Anya Taylor-Joy ha parlato di Furiosa, il prequel/spin-off di Mad Max: Fury Road che racconterà la gioventù del personaggio interpretato da Charlize Theron nella leggendaria pellicola datata 2015.

“Sono stata su un pianeta diverso negli ultimi sette mesi” ha commentato l’attrice. “Devo sedermi e cercare di digerire quello che è successo“.

Ha poi aggiunto:

Chris Hemsworth ha invece parlato con Vanity Fair del suo personaggio:

È un individuo molto complicato e in qualche modo malvagio, anche se non lo ritenevo tale. Il tuo lavoro di attore è trovare modi per difendere le sue azioni ed empatizzare con lui, comprendendolo. C’è luce e oscurità in lui, non avevo mai interpretato un personaggio così.