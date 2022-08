Furiosa: ecco Chris Hemsworth fotografato sul set del film

Dopo una breve pausa delle riprese di Furiosa dovuta alla positività al nuovo Coronavirus del regista George Miller, la lavorazione del prequel di Mad Max: Fury Road interpretato da Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth è regolarmente ripartita in Australia.

Ed ecco che, online, sono arrivate un mucchio di foto dal set di Furiosa che ci permettono di ammirare il look di Dementus, il villain e signore della guerra che, nella pellicola, verrà impersonato dalla star del Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth.

Ne potete trovare qualcuna nel tweet qua sotto in cui trovate anche un altro link per ammirare la galleria fotografica integrale:

23.08 | Chris Hemsworth foi fotografado caracterizado como Dementus, o vilão do filme "Mad Max: Furiosa", que está sendo gravado em Sydney, Australia.

Ecco anche la sinossi di Furiosa:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e finisce nelle mani di un’orda di motociclisti condotti dal signore della guerra Dementus. Sfrecciando nelle terre desolate, si imbattono nella Citadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni entrano in guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere ai tanti ostacoli mentre trova i mezzi per tornare a casa.