Nel 2024 avremo modo di scoprire e valutare la performance di Chris Hemsworth come villain di Furiosa, la pellicola di George Miller in cui Anya Taylor-Joy interpreterà la versione giovane dell’iconico personaggio già di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road.

Ospite di Josh Horowitz all’Happy, Sad, Confused podcast, Chris Hemsworth ha spiegato perché, inizialmente, era convinto di poter essere la causa della rovina non solo di Furiosa, ma dell’intera saga di Mad Max.

Ho appena finito di girare Furiosa con George Miller, fa parte della saga di Mad Max. Spesso riesco a capire chi sia il mio personaggio alla prima o alla seconda lettura del copione. Mi capita di provare questa sorta di viscerale attaccamento a esso. Questo l’ho letto due anni prima di cominciare effettivamente a girare e ricordo di aver provato una vera e propria ammirazione verso la sceneggiatura. Era lo script più bello che avessi mai letto, amo George Miller, ma non riuscivo a capire chi fosse il mio personaggio. Abbiamo fatto circa quattro settimane di prove e abbiamo cominciato a scavare e ad approfondire ed è stato a quel punto che ho cominciato a capirlo. E grossomodo due settimane prima di cominciare a girare è scattato qualcosa dentro di me e ho pensato “Oh, certo, adesso ho capito chi sia e come agisca”. Ma nel lasso di tempo che ha portato a tutto questo, e parlo di un bel paio di anni, ero terrorizzato. Pensavo costantemente che sarei stato quello che avrebbe fatto deragliare il franchise di Mad Max”

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: YouTube