Furiosa: DNEG apre uno studio a Sydney per lavorare agli effetti visivi del film!

DNEG (nota come Double Negative) ha annunciato giovedì che aprirà un nuovo studio a Sydney, in Australia, appositamente per lavorare agli effetti visivi di Furiosa, il nuovo film di George Miller le cui riprese si sono appena concluse.

L’azienda londinese ha lavorato a film e serie tv come Interstellar, Dune, Tenet e Stranger Things, e si sta occupando della post-produzione del blockbuster fantascientifico prodotto dalla Warner Bros.: per “servire al meglio la visione” di George Miller, la soluzione migliore è stata aprire una nuova divisione a Sydney, che ovviamente sarà il preludio dell’espansione di DNEG in Australia (dove vengono girati molti kolossal hollywoodiani ad alto tasso di effetti visivi). Il direttore creativo sarà Andrew Jackson, che ha ottenuto una nomination all’Oscar per Mad Max: Fury Road e ha vinto un Oscar per Tenet.

Il CEO Namit Malhotra ha spiegato a IndieWire che il coinvolgimento in Furiosa è stato fondamentale per decidere di aprire lo studio australiano: “Non avremmo aperto gli uffici aspettando di vedere se ci sarebbe capitato del lavoro da fare. Ora che siamo un’azienda di una certa dimensione, è molto difficile gestire un’operazione molto piccola. Ci serve qualcosa di sostanzioso per sfruttare al meglio la tecnologia, l’infrastruttura e il tempo a nostra disposizione”.

Lo studio australiano aprirà all’inizio del 2023 e impiegherà circa 500 artisti, in linea con le altro quattro divisioni di DNEG suddivise tra Londra e Nord America. Ovviamente otterrà il sostegno del governo del New South Wales, che investe enormemente nello sviluppo di nuove aziende attraverso sussidi e incubatori d’azienda.

“Non c’è nulla come lanciare un nuovo grande studio grazie al rapporto con un grande regista e il suo film,” continua Malhotra. “

Vi ricordiamo che la post-produzione di Furiosa durerà più di un anno, e il film uscirà al cinema il 24 maggio del 2024.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.