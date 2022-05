Durante un’intervista con Deadline a proposito del suo ultimo film Three Thousand Years Of Longing, George Miller ha parlato anche di, il prequel di Mad Max con Anya Taylor-Joy.

Il regista non si è sbilanciato, ma ha ammesso:

Ti dirò come sta andando a riprese finite, ma è partito alla grande. Tutto ciò che posso dire è che è tutto così emozionante perché anche se è lo stesso mondo di Fury Road, ci sono un mucchio di differenze di cui abbiamo discusso. Ripeto, è tutto estremamente familiare e probabilmente la più grande differenza è il tempo. In Fury Road tutto succedeva nell’arco di tre giorni e due notti, in questo parliamo di 15 anni. Perciò è una saga.

Per altri dettagli dovremo riparlarne in futuro [ride].