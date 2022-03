Arrivano con il contagocce le notizie su, il prequel diche George Miller ha intenzione di girare prossimamente.

Grazie al libro Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road, scopriamo dalle parole di P. J. Voeten, produttore e assistente di regia di Mad Max Fury Road, che Chris Hemsworth non è mai stato la prima scelta del regista, ma poi Miller si è innamorato dell’idea di fargli interpretare un ruolo diverso dal solito: l’antagonista.

Interpreterà un ruolo diverso, il cattivo protagonista. Sfortunatamente ci tocca trovare tutti gli altri personaggi che non possono tornare: un nuovo Immortan, un nuovo Bullet Farmer e altri.

Stando alle già note voci di corridoio, Chris Hemsworth interpreterà il villain noto come Dr Dementus, ma per il momento si tratta di notizie non confermate.

Fonte: Slashfilm