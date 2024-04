Il produttore Doug Mitchell ha parlato con Total Film di Furiosa: A Mad Max Saga, che arriverà al cinema tra un mese.

Il produttore ha spiegato che sono anni e anni che l’idea del film era nella mente di George Miller.

“Furiosa era già pronto, da un punto di vista della storia, 15 anni fa” ha raccontato. “Era nella mente di George, come tante altre cose, sin da allora“.

Ha poi aggiunto: “Avevamo finito la sceneggiatura di Furiosa prima ancora di girare Fury Road“.

Ha poi svelato che a un certo punto il film doveva essere un anime intitolato The Peach e con Mahiro Maeda in cabina di regia, anche se non ha condiviso ulteriori dettagli.

La pellicola, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà al cinema il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

Cosa ne pensate?

