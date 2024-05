In una nuova e lunga intervista con il Telegraph, George Miller ha parlato del suo cinema e della sua Furiosa, che porterà in sala tra qualche settimana con Furiosa: A Mad Max Saga.

Il noto regista ha affrontato un argomento molto interessante sul quale già Denis Villeneuve si era espresso qualche mese fa parlando del suo Dune, affermando come creda fermamente nel cinema che necessita di pochi dialoghi per funzionare.

Miller ha spiegato che i dialoghi tendono a rallentare il ritmo di un film che, per sua natura come medium, dovrebbe essere fruito ad “alta velocità”: la sua scelta stilistica si rispecchia nella filosofia dietro all’era dei film muti che, citando Hitchcock, afferma che “i film sono quelli a cui non devi aggiungere sottotitoli nemmeno se vengono proiettati in Giappone”.

Questo si può riassumere come risultato in Furiosa: A Mad Max Saga, un film della durata di circa due ore e mezza, con protagonista Anya Taylor-Joy che approssimativamente ha un numero di battute che si avvicina alle trenta. Per far un confronto, in Mad Max: Fury Road Tom Hardy ne aveva circa sessanta, al pari di Charlize Theron.

La mancanza di battute non ha però reso il lavoro di Anya Taylor-Joy più leggero, anzi, lo ha reso decisamente più stressante. L’attrice ha infatti parlato di quanto lavorare a questo film l’abbia messa a dura prova:

Non mi sono mai sentita tanto sola quanto durante la lavorazione di questo film. Non voglio entrare nei dettagli, ma basti sapere che ogni cosa che pensavo sarebbe stata difficile è stata invece difficilissima. Alla fine ho ottenuto quello che volevo, volevo cambiare, volevo essere messa in una situazione estrema che non mi avrebbe dato altra scelta se non crescere.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

