Tra le tante scene d’azione di Furiosa: A Mad Max Saga ce n’è una per cui la produzione ha speso tanto sudore.

Come raccontato dal produttore Doug Mitchell a GamesRadar, il film ha “una sequenza di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di riprese“, con quasi 200 stuntmen impiegati quotidianamente.

Alla produzione la scena era nota come Stairway to Nowhere, la scalinata nel nulla.

“Io e George parlavamo a lungo del perché questa scena d’azione in particolare fosse molto lunga” ha commentato Anya Taylor-Joy, che ha spiegato di non avere la patente. “Serve a mostrare tutte le abilità di Furiosa nel corso di una battaglia, ed è molto importante per capire quanto sia piena di risorse. È la sequenza più lunga mai girata. Il giorno che abbiamo finito, abbiamo bevuto vino brindando alla scalinata nel nulla!“.

La pellicola, con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà al cinema il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

