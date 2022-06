Attraverso un comunicato stampa, la Warner Bros Pictures ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road con protagonisti Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke.

Ha inoltre svelato la sinossi ufficiale, che vi riportiamo a seguire:

Mentre il mondo cade, la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e finisce nelle mani di un’orda di motociclisti condotti dal signore della guerra Dementus. Sfrecciando nelle terre desolate, si imbattono nella Citadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni entrano in guerra per il dominio, Furiosa deve sopravvivere ai tanti ostacoli mentre trova i mezzi per tornare a casa.