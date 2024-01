Nelle ultime settimane si rincorrono le notizie su una possibile vendita di Paramount Global (o della sua controllante National Amusements): si tratta di voci, alcune delle quali forse messe in giro dalla stessa Shari Redstone, che potrebbero servire a mettere fretta a un potenziale reale compratore. E se da un lato appare improbabile un accordo con Warner Bros. Discovery (che peraltro ha appena assestato un colpaccio firmando un accordo non esclusivo con Tom Cruise), dall’altro David Ellison sembra sempre più interessato a prendere il controllo di Paramount.

Come segnala il Wall Street Journal, Ellison è pronto a scoprire le carte: grazie ai soldi di suo padre Larry Ellison (il fondatore di Oracle ha una fortuna di oltre 130 miliardi di dollari) avrebbe infatti intenzione di acquisire la National Amusements di Shari Redstone, che controlla circa l’80% di Paramount Global e ha diritto di veto su qualsiasi fusione o acquisizione. Ecco perché poi una fusione tra Paramount e Skydance Media sarebbe una conseguenza diretta (e l’eventuale cessione di asset meno strategici e ormai indeboliti come le televisioni via cavo o alcune sale cinematografiche).

Per la famiglia Redstone sarebbe un’uscita di scena più che ideale dopo anni di peripezie e di tentativi di controllare il destino di Viacom/Paramount/CBS. Nel corso del 2023 la posizione della major è apparsa sempre più debole, con le perdite in forte crescita anche e soprattutto a causa degli investimenti per il lancio e il mantenimento di Paramount+ (che da più parti, ora, si suggerisce di chiudere).

Secondo fonti bene informate, se un accordo ci sarà, verrà annunciato nel corso di un paio di settimane: a Ellison e il team di RedBird Capital servono tempi tecnici per capire la fattibilità. Ma la conferma di oggi che Top Gun 3 è stato messo in cantiere potrebbe essere un indizio importante: Top Gun: Maverick, infatti, è stato co-finanziato dalla Skydance, che ha ricavato un’importante fetta dei profitti del film. Una fusione con Paramount sembra il passo ideale per Ellison dopo anni di collaborazione.

