Nei mesi scorsi, Russell Crowe ha già confermato che non comparirà ne Il Gladiatore 2, ma a quanto pare non può esimersi dall’essere interpellato in merito al sequel in arrivo nel 2024. Ospite del Karlovy Vary Film Festival (via Variety), l’attore ha infatti ribadito:

Dovrebbero pagarmi per la quantità di domande che mi vengono fatte su un film in cui non sono nemmeno presente, c*zzo. Non ha nulla a che fare con me. In quel mondo, sono morto e sepolto. Ma, devo ammettere, sono un po’ geloso, perché mi ricorda quando ero più giovane e cosa ha significato per me, nella mia vita.

Non so nulla del cast, non so nulla della trama. Sono morto! Ma so che se Ridley ha deciso di fare una seconda parte della storia, più di 20 anni dopo, deve aver avuto delle ragioni molto valide. Non riesco a pensare che questo film possa essere altro che spettacolare.