L’annuncio che Gal Gadot interpreterà la Regina Grimilde, o più convenzionalmente, la “Regina Cattiva” nel live action di Biancaneve che verrà prodotto dalla Disney, è arrivata mentre la star israeliana era impegnata sul red carpet di Red Notice, film diretto da(Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia ) che segue un agente dell’Interpol alla ricerca del ladro d’arte più ricercato del mondo disponibile dal 12 novembre su Netflix.

Proprio per questo, c’è chi come Variety (via Twitter) ha cercato di cogliere la palla al balzo chiedendo un commento in merito alla diretta interessata, Gal Gadot. La star non è potuta naturalmente scendere nel dettaglio della cosa e ha dichiarato:

C’è così tanto che non posso assolutamente condividere con voi al momento e che sarebbe in grado di rispondere alla tua domanda. L’approccio verso la storia sarà diverso, delizioso, pieno di gioia. Sono molto, molto emozionata. Mi piacerebbe poter condividere di più.

Il film sarà diretto da Marc Webb (500 Giorni Insieme, i due The Amazing Spider-Man della Sony) mentre il ruolo di Biancaneve è stato affidato a Rachel Zegler che, prossimamente, ammireremo in West Side Story di Steven Spielberg.

A occuparsi dello script troviamo Erin Cressida Wilson, autrice della sceneggiatura dell’adattamento della Ragazza del Treno.

Il film sarà un musical con nuove canzoni e una storia più ampia e sviluppata rispetto all’originale. A scrivere le canzoni Benj Pasek e Justin Paul, autori delle canzoni di La La Land, The Greatest Showman e Caro Evan Hansen. Alla produzione Marc Platt, di recente al lavoro su Il ritorno di Mary Poppins.

Come noto, dopo il classico animato del 1937 sono stati diversi gli altri adattamenti cinematografici della fiaba dei Fratelli Grimm, tra cui Biancaneve e Biancaneve e il Cacciatore.

Cosa ne pensate e quanto attendete di vedere Gal Gadot nel film Disney? Ditecelo nei commenti!