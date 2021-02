LEGGI ANCHE – Netflix acquista Heart of Stone, un thriller di spionaggio con Gal Gadot

Presto rivedremonei panni dinella Snyder Cut di

Nell’attesa però l’attrice ha voluto ricordare con un post su Facebook uno dei suoi primi incontri con il regista Zack Snyder, allegando anche la prima foto che lo stesso Snyder ha scattato all’attrice dopo essere stata ingaggiata per il ruolo della supereroina DC in Batman v Superman: Dawn of Justice (ve ne avevamo parlato qui)>.

Questa foto è stata scattata da Zack Snyder il giorno in cui ho fatto il camera test per Batman v Superman insieme a Ben [Affleck]. Venni a Los Angeles per 30 ore mentre stavo girando un film a Tel Aviv. Volevo così tanto il ruolo di Wonder Woman che ne è valsa la pena. Sarò per sempre grata a Zack per avermi scelto e per aver creduto che potessi portare in vita Diana. Non avevo idea di cosa mi avrebbe aspettato nel futuro quando questa foto è stata scattata – vederla mi rende molto nostalgica. È anche la prova del fatto che tutto accade per un motivo. Stavo per abbandonare la recitazione… è poi è successo ciò.

Trovate la foto nel post qua sotto:

Nel cast di Batman V Superman: Dawn of Justice Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane e Lawrence Fishburne. Ben Affleck interpreta Batman, Gal Gadot è Wonder Woman, Jesse Eisenberg è Lex Luthor, Ray Fisher è Cyborg. Nel cast anche Holly Hunter e Jeremy Irons. Alla sceneggiatura di nuovo David S. Goyer accanto a Snyder e a Chris Terrio. A produrre il film Charles Roven, Deborah Snyder. Il film è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo 2016.

Ecco la sinossi di Batman v Superman: Dawn of Justice:

Dopo lo scontro titanico con il generale Zod, Metropolis è stata rasa al suolo e Superman è la figura più controversa al mondo. Sebbene per alcuni sia ancora emblema di speranza, un numero crescente di persone lo considera una minaccia per l’umanità e cerca giustizia per il caos che ha scatenato sulla Terra. Per Bruce Wayne, Superman rappresenta chiaramente un pericolo per la società. Teme gli effetti di un tale potere incontrollato sulle sorti del mondo, e così decide di indossare la sua maschera e il mantello per riportare giustizia negli sbagli di Superman. La rivalità tra i due è accecata dalla furia, alimentata da rancore e desiderio di vendetta: nulla può dissuaderli dallo scendere in guerra. Tuttavia, una nuova oscura minaccia si fa strada con le fattezze di un terzo uomo: qualcuno che dispone di un potere più grande di quello di entrambi capace di soggiogare il mondo e di causare la distruzione totale.

FONTE: Gal Gadot/Facebook