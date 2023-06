In Fast X, decimo capitolo della saga di Fast & Furious, abbiamo assistito al ritorno in scena della Gisele di Gal Gadot che tutti pensavano morta nel sesto episodio.

Sulle pagine di Games radar / Total Film Gal Gadot ha potuto parlare di questo nuovo ingresso nella popolare saga targata Universal spiegando, però, di non poter svelare nulla in merito al futuro:

Wow. Vorrei poter dire qualcosa, ma se ti rivelo qualcosa poi qualcuno irromperà nella stanza e mi metterà un bavaglio alla bocca. Fast & Furious è stato il primo film che ho fatto come attrice, sono stati loro a darmi la mia prima opportunità, la mia prima occasione a Hollywood. E sarò per sempre grata di questa cosa; sono una comunità. Sono come una famiglia. Continuiamo ancora a sentirci. Hanno un posto speciale nel mio cuore ed è molto emozionante. Penso che la saga di Fast riesca a creare un’enorme, incredibile e fedele base di fan come nessun altro franchise. Non l’ho visto accadere da nessun’altra parte, sai? E considerato il mio amore per loro, l’amore dei fan e il mio amore per i fan, stavolta era il momento giusto. Ed è molto emozionante.