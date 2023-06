Giusto un paio di giorni fa, abbiamo riportato le dichiarazioni di una Gal Gadot “sollevata” dal non doversi più preoccupare di Wonder Woman 3 considerato che il futuro della sua incarnazione del personaggio sembra essere stato messo in discussione e accantonato dai vertici dei neonati DC Studios.

La star ha spiegato, nel corso di un’intervista, che si sente addirittura più motivata a focalizzarsi su altro adesso che il capitolo Wonder Woman pare chiuso (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un’altra chiacchierata con la stampa ha invece rilasciato delle parole decisamente più sibilline che sembrano suggerire che, in realtà, la sua avventura nei panni dell’amazzone di Themyscira potrebbe non essere conclusa.

A proposito di Wonder Woman Gal Gadot ha detto a Entertainment Tonight che:

Si lavora nel dietro le quinte e, quando arriverà il momento giusto, verrete informati.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Entertainment Tonight

