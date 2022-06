Durante una chiacchierata con Screenrant ha parlato del tanto vociferato sequel di, cult interpretato da Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman e Sam Rockwell, lasciando intendere che ci sia stato qualche cambio di programma.

Oltre a Sigourney Weaver l’anno scorso anche Tim Allen aveva parlato del seguito di Galaxy Quest riaccendendo la speranza sul film, ma poi non abbiamo avuto aggiornamenti.

Stando a Missi Pyle, però, il revival potrebbe essere una serie:

Incontrai Dean Parisot alcuni ani dopo la fine del film e mi disse: “Ho raccontato la storia che volevo raccontare”. Poi una decina d’anni dopo mi dissero che sarebbe successo qualcosa, forse una serie, e mi contattarono diverse volte.

Poi la scomparsa di Alan Rickman è scomparsa l’idea di rifare tutto con lo stesso cast, ma so che c’è una sceneggiatura pronta. Non so cosa se ne farà, forse una serie e non sarei sorpresa, ammetto che mi piacerebbe, perché no?