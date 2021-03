, la commedia sci-fi di Dan Parisot uscita al cinema nel 1999, ottenne un modesto successo commerciale, ma, grazie all’homevideo e al passare degli anni, si è trasformato in un piccolo grande cult tanto che di un suo ipotetico sequel si parla da anni e anni.

Di certo, considerata la scomparsa di Alan Rickman, l’attore britannico si è spento a 69 anni il 16 gennaio del 2016, tutto è diventato più complicato perché trovare una maniera per sopperire a questa mancanza non dev’essere semplice. Eppure, a quanto pare, il rumoreggiatissimo seguito di Galaxy Quest è ancora in fase di sviluppo, per lo meno stando a quanto affermato da Sigourney Weaver in un’intervista con Collider.

Abbiamo perso in maniera inaspettata il meraviglioso Alan Rickman e tutto è stato poi messo in naftalina, ma penso che stiano finalmente per ravvivare il progetto. Sarà la storia dei vecchi, antichi “Galaxy Quester” che verranno riportati nella serie insieme a un cast più giovane. Non ho ancora letto nulla quindi non conosco i dettagli, ma credo che tutti noi del cast di Galaxy Quest ameremmo partecipare perché, per tutti noi, si è trattato di un’esperienza straordinaria. Come faranno a trovare qualcuno per la parte di Alan lo ignoro, ma penso che abbiano una buona idea in merito. Lui sarà eternamente insostituibile. Penso che potranno esserci delle buone notizie su questo fronte, ma negli ultimi sei mesi non ho saputo più nulla quindi non ho certezze sul quando si farà.

A metà gennaio, anche Tim Allen aveva parlato del seguito di Galaxy Quest riaccendendo la speranza sul film:

La sceneggiatura è favolosa, ma ha avuto una battuta d’arresto perché il meraviglioso Alan Rickman è scomparso. Perciò è diventato tutto più triste e cupo perché la storia era tutta su rapporto tra [Lazrus] e Taggart. Erano al centro della storia. […] Non ho ancora sentito nessuno nell’ultima settimana, ma ne parliamo continuamente. […] Senza svelare nulla, un membro della famiglia di Galaxy Quest di Alan potrebbe subentrare per far quadrare comunque tutto.

A seguire la sinossi originale del cult interpretato da Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman e Sam Rockwell:

Per quattro anni, dal 1979 al 1982, l’equipaggio della navicella spaziale Protector è stato protagonista di emozionanti missioni. Ma poi la serie televisiva è stata sospesa e oggi, quasi venti anni dopo, i protagonisti del classico ‘serial’ indossano gli abiti e intervengono a mostre e convention sulla fantascienza per la delizia dei fan. Capita però che i Termiani, alieni provenienti dalla galassia di Klatu, dopo aver osservato alcuni episodi della serie e convinti che siano autentici, decidano di scendere sulla Terra per reclutare i componenti dell’equipaggio e coinvolgerli nella guerra disperata contro lo spietato Sarris.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!