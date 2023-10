Sono passati ben 23 anni dall’uscita del primo film, ma Galline in fuga sta per tornare con un nuovo episodio! In L’alba dei Nugget ritroviamo Rocky e Ginger in una nuova avventura quando la figlia Molly decide di lasciare l’isola idilliaca in cui vivono per raggiungere la terra ferma.

Racconta lo sceneggiatore Karey Kirkpatrick durante il London Film Festival:

Quello precedente era un omaggio ai film di fuga, questo è un omaggio agli heist movie. Con John O’Farrell (altro sceneggiatore) abbiamo iniziato questo film nel 2014 come un gioco, a dire il vero. Sapevamo che sarebbe stato un heist movie ma qual è il diamante per delle galline? Non gli importa del denaro. Così abbiamo pensato potesse essere un figlio.

Inizialmente il film era stata pensato per sviluppare un rapporto padre-figlio, ma poi hanno scelto di concentrarsi sulle galline. Racconta O’Farrell:

Abbiamo scritto due bozze di una storia padre-figlio, ma poi tutte le donne alla Aardman (lo studio di animazione ndr) ci hanno detto: “Ma cosa state facendo? Questo è un classico femminista. Ginger è un’eroina femminista.” Allora noi abbiamo risposto: “Okay, avete ragione. Faremo una storia madre-figlia.”

Galline in fuga: L’alba dei Nugget arriverà su Netflix il 15 dicembre.

