In Galline in fuga: L’alba dei Nugget sarà Zachary Levi (Shazam!) a prestare la propria voce a Rocky, gallo doppiato nel primo iconico film animato da Mel Gibson.

E con l’arrivo del sequel su Netflix ComicBook.con ha voluto chiedere a Levi se c’erano altri ruoli di Gibson che avrebbe voluto reinterpretare. Ecco la risposta:

Voglio dire, ovviamente Arma Letale – in particolar modo i primi due – è semplicemente fantastico. Oh mio Dio! Ho amato Maverick . Assolutamente, mi piacerebbe interpretare Maverick. Ma il punto è che non voglio toccare questi ruoli, perché sono stati interpretati così bene. Come Braveheart, non puoi rifarlo.

La società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Creature Comforts, Wallace e Gromit e Shaun, Vita da pecora) in collaborazione con il regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo) presentano Galline in fuga: L’alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con il maggiore incasso di sempre, Galline in fuga.

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!