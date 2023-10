Nonostante abbia un look da grande blockbuster, The Creator, nuovo film di Gareth Edwards ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE), è costato appena 80 milioni di dollari. Cifra che lo rende più vicino all’esordio indipendente del cineasta, Monsters, piuttosto che ai successivi Godzilla e Rogue One. In un’intervista con THR, il regista ha dichiarato che “si potrebbe tentare” nel contenere i costi quando si realizza uno degli ultimi due film citati, ma che questi rimarrebbero comunque molto alti. Ecco perché e come il suo ultimo lavoro si è differenziato:

La realtà è che la parte più costosa di questi film [i blockbuster] sono i VFX. E se si parla di Star Wars, probabilmente sono i costumi. Non si può fare a meno di mettere i costumi a tutti. Godzilla è di solito un film contemporaneo, quindi è più il budget per i VFX. I budget per i VFX finiscono sempre con un certo importo e non si può ridurre troppo, perché si tratta di un migliaio o più di riprese con effetti. Si può essere ingegnosi, ma c’è un limite. Il 50% sarebbe il massimo risultato di un budget normale, ma si tratta comunque di decine di milioni di dollari. [Con The Creator, invece] per ogni scena del film abbiamo cercato di trovare la cosa più simile nel mondo reale e abbiamo potuto scegliere da tutto il mondo. Una volta che la troupe è abbastanza piccola, è più economico volare ovunque nel mondo che costruire un set su un palco. L’obiettivo era quindi quello di avere tutto abbastanza piccolo da poter andare ovunque. Avevo una regola d’oro per il film. Era una specie di scherzo, ma in un certo senso lo pensavo davvero. Il nostro budget originale non era di 80 milioni di dollari. È aumentato a causa della pandemia, ma facciamo finta che fosse di 80 milioni. Diremmo: “Nessuno potrà mai pronunciare questa frase sul film: ‘Non possiamo permetterci di farlo perché abbiamo solo 80 milioni di dollari‘”. 80 milioni di dollari sono una cifra folle.

Il regista poi continua spiegando:

Sono stato molto fortunato con il mio primo film, Monsters, perché qualcuno mi ha dato 250.000 sterline [circa 304.000 dollari], che all’epoca mi è sembrato un miracolo. E se qualcuno mi avesse detto: “Un giorno avrai 300 volte tanto“, avrei detto: “Oh, possiamo fare qualsiasi cosa“. E così sembra che ci siano due tipi di fogli di calcolo o documenti Excel nell’industria cinematografica. Uno è un enorme blockbuster hollywoodiano e l’altro è un piccolo film indie di guerriglia. Se prendete il documento Excel di un blockbuster hollywoodiano e iniziate a cancellare gli zeri, vi accorgerete di essere paralizzati molto velocemente e di non poter fare nulla e vi lamenterete per tutto il tempo. Ma se prendete il documento Excel di un film indipendente e iniziate ad aggiungere zeri, è la cosa più liberatoria del mondo. E così scherzavamo sempre: “Non pensare a The Creator come a un blockbuster hollywoodiano da quattro soldi. Pensate a questo come al film indipendente di guerriglia più costoso del mondo, e poi improvvisamente potrete fare qualsiasi cosa”. Così ci siamo assicurati di mantenere questa mentalità, perché si viene sempre trascinati verso il modo predefinito di fare un film, e si passa tutto il tempo a combatterlo e a cercare di fare le cose in modo diverso.

FONTE: THR

