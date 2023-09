The Creator

Gareth Edwards è ora nei cinema con il suo ultimo film di fantascienza: The Creator, già acclamato dalla critica. Edwards ha alle spalle una carriera nel mondo dei grandi franchise, ha infatti diretto nel 2014 Godzilla e nel 2016 lo spin-off di Star Wars Rogue One.

Intervistato da Comic Book, Edwards ha parlato della possibilità di tornare a lavorare per un franchise come Star Wars, la Marvel o la DC.

Mi piacciono i franchise, ovviamente, altrimenti non avrei fatto due di questi film. Ci sono cose che mi piacerebbe ancora fare in quel campo.

Aggiunge però che se dovesse tornare in quel mondo vorrebbe poter realizzare il film con lo stesso approccio immersivo utilizzato in The Creator.

Se dovessi farlo, lo farei solo alla condizione di poter usare il metodo, l’impostazione che ho usato in questo film.

The Creator racconta una guerra futura tra umani e intelligenza artificiale. Nel cast del film John David Washington e Gemma Chan. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

