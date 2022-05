Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrato a far parte del cast del nuovo film d’animazione di

Jackson doppierà un nuovo personaggio di nome Vic, padre del protagonista. Garfield sarà invece doppiato da Chris Pratt.

Le nuove avventure del pigro felino vedranno Mark Dindal (Chicken Little) alla regia e David Reynolds (nominato all’Oscar per Alla ricerca di Nemo) alla sceneggiatura, ricomponendo così la coppia dietro al cult Disney Le follie dell’imperatore. Il film, prodotto da Alcon Entertainment, sarà distribuito in tutto il mondo (a esclusione della Cina) da Sony Pictures.

Creato da Jim Davis, Garfield nasce come personaggio dei fumetti, debuttando su 41 quotidiani nel 1978; oggi, l’omonima striscia detiene il record di syndacated comic più diffuso nel mondo. Sul grande schermo, è stato protagonista di due film in live action: Garfield- Il film (2004) e il suo seguito del 2006 Garfield 2. In entrambi i casi, a prestarne la voce era stato Bill Murray che ha poi ammesso in un’intervista di aver accettato la parte solo perché credeva che lo sceneggiatore del film, Joel Cohen, fosse uno dei Fratelli Coen.

