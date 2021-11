Nuova avventura vocale per. Dopo aver doppiato, tra gli altri, il protagonista di The Lego Movie e quello di Onward – oltre la magia , l’attore, visto recentemente in La guerra di domani, è stato scelto per doppiare Garfield nel nuovo film d’animazione dedicato al personaggio, in arrivo prossimamente.

Le nuove avventure del pigro felino vedranno Mark Dindal (Chicken Little) alla regia e David Reynolds (nominato all’Oscar per Alla ricerca di Nemo) alla sceneggiatura, ricomponendo così la coppia dietro al cult Disney Le follie dell’imperatore. Il film, prodotto da Alcon Entertainment, sarà distribuito in tutto il mondo (a esclusione della Cina) da Sony Pictures.

Creato da Jim Davis, Garfield nasce come personaggio dei fumetti, debuttando su 41 quotidiani nel 1978; oggi, l’omonima striscia detiene il record di syndacated comic più diffuso nel mondo. Sul grande schermo, è stato protagonista di due film in live action: Garfield- Il film (2004) e il suo seguito del 2006 Garfield 2. In entrambi i casi, a prestarne la voce era stato Bill Murray che ha poi ammesso in un’intervista di aver accettato la parte solo perché credeva che lo sceneggiatore del film, Joel Cohen, fosse uno dei Fratelli Coen.

Ricordiamo che Chris Pratt doppierà Mario nel nuovo film d’animazione dedicato al celebre personaggio creato da Shigeru Miyamoto, in arrivo nelle sale a Natale 2022. Una scelta che, insieme a quella degli altri componenti del cast vocale, ha scatenato grande ironia e meme in rete, legati in particolari alla loro “non italianità”.

Fonte: THR