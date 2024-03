Il crossover che sicuramente non ci aspettavamo è quello tra Garfield e Dune 2. La Alcon Entertainment, casa produttrice del film sul celebre gatto a cui presta voce Chris Pratt, ha pubblicato su X un divertente poster che prende in giro il film di Denis Villeneuve.

Nel poster vediamo Garfield disteso tra la sabbia delle dune di Arrakis, quasi come se fosse una sua gigantesca lettiera. In alto la scritta Garfield – The Movie è realizzata con il font di Dune.

Dune – Parte Due è uscito nei cinema il 28 febbraio, mentre Garfield – Una missione gustosa arriverà il 23 maggio.

