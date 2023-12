Era il 2003 quando Gary Oldman fu scelto da Alfonso Cuaròn per interpretare Sirius Black in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Per l’attore si trattava di un periodo burrascoso, come raccontato al Drew Barrymore Show, ma fortunatamente sono arrivati due film a salvare la situazione:

A 42 anni mi sono ritrovato con un divorzio e con la custodia dei miei ragazzi, ed è stata dura perché c’era stato un cambiamento nell’industria e molte produzioni venivano girate in Ungheria, Budapest, Praga, Australia, in tutti questi posti…. grazie a Dio c’è stato Harry Potter. Te lo dico, Batman e Harry Potter mi hanno davvero salvato, perché mi hanno garantito la minor quantità di lavoro per la massima quantità di denaro potendo restare a casa con i figli.