è morto a 37 anni. Uno degli attori più promettenti del cinema francese e tra i protagonisti della serie Moon Knight dei Marvel Studios (dove interpreterà il villain Anton Mogart, aka Midnight Man), Ulliel ha avuto un incidente sugli sci secondo quanto riporta l’agenzia AFP

L’incidente è avvenuto sulle piste da sci a La Rosiere nella regione della Savoia: l’attore si è scontrato con un altro sciatore all’incrocio tra due piste e ha battuto la testa; trasportato in elicottero in ospedale a Grenoble è morto poco dopo per le ferite riportate, come hanno confermato sia il suo agente che la sua famiglia.

Era nato a Boulogne-Billancourt il 25 novembre del 1984: la sua prima interpretazione è stata in tv, in Une femme en blanc, ma il successo è arrivato a 19 anni in Anime erranti di André Techiné. Nel 2005 vince il César per il suo ruolo in Una lunga domenica di passioni di Jean-Pierre Jeunet, nel 2007 interpreta Hannibal Lecter in Hannibal Lecter – Le origini del male. Nel 2014 interpreta Yves Saint-Laurent nel film di Bertrand Bonello, mentre tre anni dopo vince un altro César per È solo la fine del mondo di Xavier Dolan, vincitore del gran premio della giuria a Cannes.

Dolan ha così commentato la scomparsa dell’attore: