Il gatto con gli stivali 2: ecco come l’infarto subito da Antonio Banderas ha influenzato il film

In un’intervista con il magazine Radio Times, Antonio Banderas ha raccontato come l’infarto da lui subito nel 2017 abbia influenzato il modo in cui si è approcciato a Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (LEGGI LA RECENSIONE), in cui torna a prestare la voce al protagonista.

Ecco le sue parole:

Ho avuto un infarto sei anni fa. Probabilmente è stata una delle cose migliori che mi siano capitate nella vita. È stato come mettere gli occhiali e vedere cosa è importante. Sono tornato in Spagna e ho iniziato a guardare la mia vita professionale da un punto di vista diverso. Perciò mi connetto al film in modo personale. Penso che sia un bel messaggio e che sia stato fatto bene.

Il film infatti tratta esplicitamente il tema della morte; alla domanda se la sua condizione abbia influito direttamente sull’arco narrativo della storia, Banderas risponde:

Non volevo chiedere se si fossero ispirati alla mia vita. Non ne abbiamo mai parlato esplicitamente. Ma penso che sì, probabilmente si riferiva a quella situazione. E perché no? Perché alla fine quello che viene fuori è il valore supremo dell’esistenza. È questo che abbiamo.

Il Gatto Con Gli Stivali 2: L’ultimo desiderio è arrivato nelle sale italiane lo scorso dicembre. Ecco la sua sinossi:

Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale.

Il candidato all’Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto” (la candidata all’Oscar Salma Hayek).