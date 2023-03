Il Gatto con gli stivali 2: il regista spiega l’importanza della scena dell’attacco di panico

Il Gatto con gli stivali 2 : L’ultimo desiderio (LEGGI LA RECENSIONE), contiene una scena in cui il protagonista va incontro ad un attacco di panico. In questo frangente, vediamo il Gatto sopraffatto dalla paura quando pensa di aver esaurito otto delle sue nove vite. Così, si accascia sul fianco di un albero mentre respira affannosamente e cerca di ritrovare la calma mentre il suo amico, un cagnolino di nome Perrito, appoggia delicatamente la testa sul suo stomaco per tranquillizzarlo. In un’intervista con Variety, il regista del film, Joel Crawford, ha spiegato l’importanza di questo passaggio per il pubblico, sia di adulti che di bambini:

Conosciamo tante persone che lottano con l’ansia o magari noi stessi lottiamo con questa cosa. I bambini possono gestire queste scene, forse a volte meglio degli adulti, e può aiutare tutti a sentirsi considerati se creiamo un passaggio che sembra tratto da qualcosa che accade realmente. L’animazione può sicuramente essere un luogo di evasione, per questa sorta di mondi fiabeschi. Ma quello che volevamo era un aspetto fiabesco che fosse anche fondato sul realismo con l’attacco di panico del Gatto. Questi sentimenti sono reali e importanti.

Lynn Bufka, un medico esperto in materia, spiega inoltre quanto il ritratto del film sia accurato:

Respirare e lavorare con il respiro è molto importante per imparare a gestire l’ansia e gli attacchi di panico, perché il ciclo di un attacco di panico può comportare questo tipo di respirazione pesante e rapida che, se si impara a controllare, si può gestire meglio quanto accade. Inoltre, il modo in cui Perrito conforta il Gatto è molto importante, perché non è lì a dirgli che deve solo superarlo. È lì che lo accetta e gli sta vicino.

Il Gatto Con Gli Stivali 2: L’ultimo desiderio è arrivato nelle sale italiane lo scorso dicembre.

