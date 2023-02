Il Gatto con gli stivali 3: per Antonio Banderas un nuovo film e un ritorno di Shrek sono possibili

Il gatto con gli stivali 2 (LEGGI LA RECENSIONE) si è rivelato un ottimo successo di pubblico e critica, tanto che in molti si stanno chiedendo se un capitolo 3 delle avventure del protagonista verrà realizzato. In un’intervista con Radio Times, Antonio Banderas, voce del personaggio fin dalla sua prima apparizione Shrek 2, ha parlato della possibilità di un nuovo film, nonché di un ritorno di Shrek. Ecco le sue parole:

Non dipende da me, normalmente i sequel vengono scelti dal pubblico. [Ma] se il pubblico va al cinema in modo così massiccio come sta facendo per Il gatto con gli stivali, probabilmente questo potrebbe portare alla possibilità di un altro film con il gatto… Oppure, come indica il film verso la fine, quando si vede il regno di Molto Molto Lontano, alla fine del film andranno a trovare alcuni vecchi amici, forse Shrek tornerà.

Vi ricordiamo che sono anni che si parla della possibilità che Shrek torni sul grande schermo, ma ad oggi non ci sono stati ancora annunci ufficiali da parte della DreamWorks. Recentemente è stato però sempre Banderas a lasciare intendere che un altro film verrà realizzato: in quest’articolo trovate le sue dichiarazioni.

Il Gatto Con Gli Stivali 2: L’ultimo desiderio è arrivato nelle sale italiane lo scorso dicembre. Ecco la sua sinossi:

Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale.

Il candidato all’Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto” (la candidata all’Oscar Salma Hayek).