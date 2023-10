A inizio anno Jon Spaihts (co-sceneggiatore di Dune: Parte 1 e 2) è stato scelto pere scrivere la sceneggiatura del film live-action di Gears of War targato Netflix.

Alcuni mesi fa Zack Snyder si era detto interessato a dirigere il film, mentre il creatore di Gears of War Cliff Bleszinski si era detto favorevole alla regia di Snyder, ma a patto che Dave Bautista interpretasse il personaggio principale: Marcus.

Durante una recente intervista Comicbook ha chiesto un parere a Bleszinski, che in proposito ha spiegato:

In tutta onestà, credo che Zack Snyder sia un regista fantastico quando lavora con proprietà intellettuali esistenti. In passato lo fatto con L’alba dei morti viventi, alcuni film di supereroi, con 300. L’adattamento di 300 ha definito un intero genere, con i rallenti e gli zoom. Army of the Dead l’ho fermato a metà, l’ho trovato terribile. Ecco, l’ho detto. I suoi fan sono furiosi e credo che sarebbe una scelta ottima [per Gears of War].