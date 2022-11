Gears of War: Dave Bautista si propone ufficialmente come protagonista del film Netflix

Proprio qualche giorno fa abbiamo appreso che il colosso dello streaming Netflix si è aggiudicato i diritti della IP videoludica di Gears of War così da poter sviluppare un lungometraggio e una serie animata.

E in virtù di tale annuncio una star di Hollywood si è recentemente espressa. Stiamo parlando di Dave Bautista, attore ed ex lottatore che non ha mai nascosto il suo amore per il sopracitato franchise, tanto da essere inserito come personaggio giocabile in Gears 5.

In passato Bautista si era già candidato come protagonista di un film sul videogame per il ruolo di Marcus Fenix (fatto sostenuto di recente anche dal creatore della IP, Cliff Bleszinski).

E nelle scorse ore, visto l’annuncio, l’attore ha fatto nuovamente sentire il suo interesse con un post.

Potete vedere il post qua sotto:

Netflix produrrà un film e di una serie animata insieme a The Coalition, casa sviluppatrice dietro Gears of War precedentemente nota come Zipline Studios, Microsoft Vancouver e Black Tusk Studios, posseduta della Microsoft Game Studios.

Allo stato attuale delle cose, non ci sono ancora nomi collegati al progetto per quel che concerne regia, produzione e sceneggiatura, ma la proprietà intellettuale viene indicata come una massima priorità per Netflix e lo sviluppo degli adattamenti dovrebbe partire appena le posizioni vacanti poc’anzi citate verranno riempite.

Come segnala Wikipedia:

Gears of War si incentra sui soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani che abitano sul pianeta immaginario Sera da un nemico implacabile sotterraneo conosciuto come L’Orda di Locuste. Il giocatore assume il ruolo di Marcus Fenix, un ex detenuto e un soldato dedito alla guerra. Nella modalità cooperativa, il secondo giocatore gioca nel ruolo dell’amico di Fenix, anch’egli soldato, Dominic Santiago (Dom). I due soldati si uniscono alla Squadra Delta e si battono contro L’Orda Delle Locuste attraverso il corso di una campagna di gioco basata sull’azione.

FONTE: Dave Bautista/Twitter