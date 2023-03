Secondo quanto riportato da Deadline Jon Spaihts (co-sceneggiatore di Dune: parte 1 e 2) è stato scelto pere scrivere la sceneggiatura del film live-action di Gears of War targato Netflix.

Tra i progetti dello sceneggiatore troviamo altri titoli come Passengers , Doctor Strange , Prometheus e L’ora più buia.

Netflix produrrà un film e una serie animata su Gears of War insieme a The Coalition, casa sviluppatrice dietro il gioco precedentemente nota come Zipline Studios, Microsoft Vancouver e Black Tusk Studios, posseduta della Microsoft Game Studios.

Allo stato attuale delle cose, non ci sono ancora nomi collegati al progetto per quel che concerne regia ma la proprietà intellettuale viene indicata come una massima priorità per Netflix.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

