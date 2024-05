Lisa Ann Walters, attrice che ha vestito i panni della governante Cassie nel cult per famiglie Genitori in trappola (1998) è tornata a parlare della possibilità di vedere prima o poi un sequel del film.

Parlando con ExtraTv ha rivelato di aver parlato recentemente della questione con l’addetto stampa di Lindsay Lohan della possibilità:

Mi piacerebbe molto. Sai, parlavo proprio ieri con il suo addetto stampa. Tornerà a fare Quel pazzo venerdì, e stavano parlando un po’ di un altro Genitori in trappola, come se si trattasse di un sequel, e mi hanno detto: “Oh, ci sarà una parte per te”. E io ho detto: “Beh, è fantastico, ma devo anche inserire la mia migliore amica Elaine Hendricks nel film, perché la “Meredith cattiva” deve avere una redenzione. È la mia migliore amica nella vita, quindi mi piacerebbe recitare con lei in qualcosa.