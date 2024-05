Nei giorni scorsi, George Lucas ha ricevuto la Palma d’Oro alla carriera al Festival di Cannes durante il quale ha anche tenuto una masterclass di cui potete trovare il resoconto completo sulle nostre pagine.

A margine dell’evento francese, il leggendario cineasta padre di Star Wars e della Lucasfilm nonché azionista singolo di maggioranza della Disney, ha anche rilasciato un’intervista in cui ha offerto la sua lettura circa le ben note critiche fatte da uno dei suoi storici amici e colleghi, Martin Scorsese, ai cinecomic dei Marvel Studios.

Ecco cos’ha detto George Lucas:

Dunque, il cinema è l’arte delle immagini in movimento. Quindi, se l’immagine si muove, allora è cinema. Penso che Marty abbia un po’ cambiato idea.

Lucas, a sostegno di ciò, continua spiegando di come il regista di Toro scatenato fosse inizialmente contrario a girare film in digitale, ma di come abbia poi cambiato idea in merito.

Durante la chiacchierata, il filmmaker ha anche confermato di aver “chiuso” con la realizzazione di film:

Sono in pensione. Sto costruendo un museo a Los Angeles. Mi sta tenendo molto occupato.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Brut

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate