George re della giungla: Brendan Fraser racconta un’aneddoto sulle riprese con la co-protagonista scimmia

In un’intervista con Deadline, Brendan Fraser ha raccontato un aneddoto sulle riprese di George re della giungla…?, film per famiglie uscito nel 1997.

Nella pellicola l’attore interpreta l”omonimo protagonista, un uomo primitivo che vive in una giungla africana e che ha come amica una scimmia, il cui “interprete” ha creato problemi non da poco sul set. Ecco perchè:

C’erano scimmie vere in [George Re della Giungla], Mr. Binks era vero. Era una scimmietta molto cattiva. … Mr. Binks era una scimmia maschio, Mr. Binks era una scimmia Disney. Le scimmie Disney maschio non mostrano il loro essere maschio in un film Disney. Quindi Mr. Binks aveva un piccolo bikini, un piccolo bikini di pelliccia, e il problema dei primati, in particolare delle scimmie, è che a un certo punto diventano adultI, e poi diventano troppo vecchi, e diventano incorreggibili e mordono e graffiano, e questo è brutto e spaventoso. Quella settimana stava per raggiungere il limite di età e aveva un atteggiamento tale da diventare un po’ troppo sicuro di sé nel recitare, e si sentiva frustrato quando non otteneva la sua interpretazione come voleva. Era abituato a sussurrarmi nell’orecchio, mi infilava la lingua nel timpano e io dicevo: “Dai, che schifo“.

E così si è arrabbiato, si è strappato il bikini di pelliccia, è sparito tra le travi e ha iniziato a fare a pezzi il ponte del set. C’erano fiori e ogni genere di schifezza che volavano in giro. E sì, stava vivendo un momento da scimmia. L’addestratore è uscito e ha detto: “Smettila subito, Mr. Binks! No, no!“. Stavo morendo dal ridere. Mai lavorare con gli animali.