George re della giungla: Brendan Fraser ha ricevuto diverse lamentele da parte di genitori

Ospite del podcast di THR, Brendan Fraser ha raccontato un aneddoto su George re della giungla …?, la pellicola per famiglie del 1997 diretta da Sam Weisman. Qui l’attore interpreta l’omonimo protagonista, un uomo primitivo allevato dagli animali in una giungla africana. Dopo avere visto il film, molti bambini avrebbero cercato di replicare le gesta del personaggio, con disastrosi esiti, e i loro genitori si sarebbero lamentati con lo stesso Fraser. Ecco le parole di quest’ultimo:

Per un po’ di tempo i genitori mi hanno fermato dicendo: “Oh, amico, mi sei piaciuto molto in George re della giungla, era un film così bello. Ho un conto in sospeso con te, mio figlio ha avuto otto punti di sutura“. Alberi di gomma, George si schiantava contro alberi di gomma!