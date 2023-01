Gerard Butler racconta di aver “quasi ucciso” Hilary Swank sul set di P.S. I Love You

Gerard Butler ha raccontato al Drew Barrymore Show di un incidente che ha coinvolto Hilary Swank avvenuto sul set P.S. I Love You – Non è mai troppo tardi per dirlo, il film di Richard LaGravenese del 2007.

Come spiegato dall’attore:

Hai presente la scena in cui ballo e indosso le bretelle? Ho girato quella scena per un giorno e mezzo, dovevo ballare come un idiota indossando quelle bretelle. A un certo punto il gancetto, che era un gancetto a coccodrillo, è rimasto incastrato nella televisione mentre strisciavo verso di lei, che rideva a crepapelle davanti a me. I cameramen avevano delle protezioni di plastica per proteggersi da quel gancetto perché dovevo farlo oscillare. Comunque, mentre strisciavo verso il letto, è rimasto incastrato, poi si è liberato, è volato accanto alla mia testa e ha colpito lei, facendole un taglio sulla testa. Insomma, gliel’ha proprio tagliata. Si vedevano addirittura i segni del morsetto. Ha dovuto andare in ospedale e io mi sono ritrovato per terra con i boxer, le scarpe e i calzini, e ho iniziato a piangere.

