Negli scorsi mesi Channing Tatum ha espresso il desiderio di realizzare un remake dell’iconico cult Ghost – Fantasma, pellicola del 1990 che aveva per protagonisti Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg.

E proprio parlando con Entertainment Weekly Demi Moore ha espresso il suo pacato punto di vista sulla questione:

Ogni storia, in qualche modo, è già stata raccontata. La cosa meravigliosa è il modo diverso in cui le cose possono essere reinterpretate. Penso che ci siano alcuni film che spesso è meglio non toccare e lasciare stare, e poi a volte ci sono meravigliose sorprese in quella reinterpretazione.