Ghost of Tsushima: il regista Chad Stahelski offre aggiornamenti sul film

È da un po’ di tempo che non abbiamo notizie sull’annunciato lungometraggio basato su Ghost of Tsushima, noto videogioco d’avventura dinamica che verrà diretto per la Sony dal regista Chad Stahelski (John Wick).

Ma in una recente intervista a IGN Stahelski ha offerto dei piccoli aggiornamenti sul film, rivelando che una sceneggiatura effettivamente è stata scritta:

Per quanto riguarda Ghost of Tsushima direi che è sulla mia lista di cose che non vedo l’ora di fare. Abbiamo un’ottima sceneggiatura e stiamo definendo alcuni dettagli perché si tratta di qualcosa di nuovo. Chiunque abbia giocato al videogame si può rendere conto dello stile visivo e di quanto sia intricato.

Attualmente, l’adattamento di Ghost of Tsushima, il videogame d’avventura dinamica sviluppato da Sucker Punch Productions e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, vede collegato, dietro alla macchina da presa, Chad Stahelski, regista di John Wick. Il protagonista non è ancora stato scelto ance he se tempo fa Daisuke Tsuji, attore che dà voce e volto a Jin Sakai, ha specificato di essere sostanzialmente pronto a tutto per riprendere il ruolo anche nel film accettando anche di mostrare le nudità del suo “lato b”.

