In una recente intervista con Collider, Sigourney Weaver ha svelato che non apparirà in Ghostbusters 4, il nuovo film della saga attualmente in fase di riprese.

L’attrice, apparsa solo nei titoli di coda del capitolo precedente, ha prima scherzato sul fatto che fosse stata scelta per interpretare la “madre di Slimer”, poi ha svelato che non tornerà.

“No, comunque, non mi hanno chiesto di partecipare a questo Ghostbusters” ha risposto l’attrice. “E poi credo che pochi facciano così tanta strada“.

L’uscita di Ghostbusters 4 è al momento fissata al 20 dicembre del 2023.

Tra i nuovi ingressi nel cast troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si sta occupando della regia.

