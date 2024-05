Ernie Hudson è tornato a interpretare Winston Zeddemore in Ghostbusters: minaccia glaciale, arrivato al cinema lo scorso aprile. Il nuovo capitolo non si è rivelato un grande successo al box-office, ma non è detto che la saga non possa continuare in futuro.

In un’intervista con CB, l’attore ha condiviso la sua idea per uno spin-off con al centro il suo personaggio:

In Minaccia glaciale, Winston ha il suo centro di ricerca. Sta cercando di capire: Chi sono questi fantasmi? Li acchiappiamo tutti allo stesso modo? Tutti i fantasmi meritano di essere acchiappato siamo qui per aiutarli nella transizione? Che impatto hanno sulle nostre vite? Così, all’improvviso, si inizia a vedere un’intera sezione della città diventare violenta, forse la gente è stata influenzata. Mia nonna, che credeva nei fantasmi, pensava che non possano spostare i mobili, ma le emozioni, e quando si iniziano ad avere questi pensieri sulle cose, questi vengono da qualche parte, e forse è questa l’influenza di cui parlo. Se si riesce a eliminare quei fantasmi cattivi, forse si riesce a interrompere il ciclo. Stiamo trattando le persone da un punto di vista fisico, forse c’è qualcos’altro di soprannaturale che le sta influenzando. Quindi non si tratta solo di ciò che accade nel mondo dei fantasmi, ma di come il mondo dei fantasmi sta influenzando [il mondo fisico]. Ne abbiamo parlato un po’ nel secondo film, con la melma, dove improvvisamente l’intera città è fuori controllo.

L’attore poi continua:

I fantasmi influenzano sicuramente i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri sospetti. La Bibbia dice che gli spiriti fantasma sono come dei messaggeri: ci portano queste idee e ci nutrono, e all’improvviso sei posseduto dall’idea che la tua ragazza ti tradisca o altro cose. Da dove viene [questo pensiero]? Non è qualcosa che stai necessariamente facendo, ma che stai permettendo. Quindi mi piacerebbe vedere Winston intrappolare questa serie di fantasmi che la gente non può vedere, ma che possiamo fermare con la nostra attrezzatura. Sappiamo che ci sono e improvvisamente una città si libera. Improvvisamente il serial killer decide di non avere più interesse nella città.

Ghostbusters: minaccia glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: minaccia glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno spin-off di Ghostbusters con Ernie Hudson? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: CB

Classifiche consigliate