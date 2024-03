Molte star hollywoodiane non dimostrano i loro anni biologici. Tra questi c’è anche Ernie Hudson, recentemente visto alla premiere di Ghostbusters: Minaccia fantasma in una forma smagliante.

Tanto che in molti si sono riversati in rete per sottolineare quanto l’attore non sembri avere 78 anni.

Ecco alcuni post raccolti da Popculture su Instagram:

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film in arrivo l’11 aprile nei cinema italiani nella nostra scheda!

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Siamo anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate