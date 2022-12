Ghostbusters 4: Gil Kenan dirigerà il film, di ritorno il cast di “Legacy”

Deadline riporta in esclusiva che la Sony ha affidato la regia di Ghostbusters 4, sequel di Ghostbuster: Legacy, a Gil Kenan.

Kenan aveva già co-sceneggiato il film precedente con Jason Reitman, e anche per questo capitolo tornerà non solo in veste di co-sceneggiatore, ma anche di produttore.

Il cast di Legacy, composto da Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, farà ritorno per una storia ambientata a New York City.

“È un onore assoluto ricevere lo zaino protonico e mettermi dietro la macchina da presa per il prossimo capitolo della famiglia Spengler” ha commentato Kenan. “Vorrei tornare al 1984 e dire al ragazzino in sesta fila del Mann Walley West che un giorno avrebbe diretto un film di Ghostbusters“.

Per il momento non è chiaro quale delle “vecchie glorie” tornerà nel cast, ma Ernie Hudson ha svelato di aver già letto il copione.

Ecco anche il post diffuso su Instagram da Jason Reitman:

Ghostbusters 4 dovrebbe arrivare nei cinema il 20 dicembre del 2023, anche se è possibile che lo studio decida di rimandarlo mancano poco tempo all’uscita fissata. Trovate tutte le informazioni sul terzo film della saga nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il sequel di Ghostbusters: Legacy? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!