si prepara a vincere il weekend negli Stati Uniti con un risultato superiore alle aspettative. Il film della Sony, dopo aver raccolto 4.5 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera ha incassato altri 12 milioni nella giornata di venerdì, per un totale di 16.5 milioni di dollari.

Inizialmente si pensava quindi che la pellicola avrebbe chiuso il weekend intorno ai 30 milioni di dollari, ma le nuove proiezioni ora vanno più verso i 40 milioni di dollari: un incasso incoraggiante che conferma come l’esclusiva cinematografica tenda a dare risultati superiori alle previsioni iniziali. La speranza della major, ovviamente, è che il passaparola convinca le famiglie a scegliere Ghostbusters: Legacy anche la prossima settimana, in occasione del weekend del Ringraziamento, solitamente un momento ricchissimo per il cinema americano. Ricordiamo che il reboot al femminile del 2016 incassò 46 milioni di dollari nel suo primo weekend (ovviamente parliamo di un momento storico decisamente diverso).

Scende al secondo posto Eternals, che con 3.1 milioni di dollari perde il 61% rispetto a una settimana fa e sale a 128.1 milioni di dollari. Le previsioni per il weekend sono di una decina di milioni di dollari, per un totale di circa 136 milioni: un buon risultato in pandemia, anche se tra i più deludenti per i Marvel Studios. Fuori dagli USA il film sta andando comunque molto bene, in particolare in Corea del Sud.

Al terzo posto troviamo Clifford il grande cane rosso, con 2 milioni di dollari e una buona tenuta, nonostante la disponibilità del film su Paramount+ (dove sembra abbia contribuito a far abbonare un milione di persone nell’arco di una settimana). Apre al quarto posto King Richard, con un incasso di 1.9 milioni di dollari e un weekend che dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni: disponibile anche su HBO Max, il film sembra caduto vittima della distribuzione in contemporanea in streaming. Chiude la top-five Dune, con un weekend previsto di quasi 3 milioni di dollari e un totale che dovrebbe superare i 100 milioni di dollari negli USA a fine weekend.

