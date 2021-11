rimane in testa alla classifica anche sabato e si prepara a chiudere il primo weekend in Italia al primo posto. Ieri il film di Jason Reitman ha raccolto 397 mila euro (ottenendo la miglior media della giornata), portandosi a 665 mila euro in tre giorni.

Seconda posizione per Eternals: il cinecomic dei Marvel Studios tiene bene, e incassa altri 278 mila euro, salendo così a 7.3 milioni di euro complessivi. Ha appena superato Dune, seicentomila euro e diventerà il maggiore incasso italiano dall’inizio della pandemia superando No Time to Die. Al terzo posto troviamo The French Dispatch, con 160 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission incassa 112 mila euro, con la seconda miglior media per sala, e raggiunge i 217 mila euro in tre giorni. Chiude la top five Per tutta la vita, con 95 mila euro e un totale di 694 mila euro.

Sale all’ottavo posto Ainbo – Spirito dell’Amazzonia, con 64 mila euro e un totale di 83 mila euro in tre giorni, mentre al decimo posto Promises incassa 62 mila euro e sale a 98 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 20 / 11 / 2021

GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 396.990 / € 665.950 ETERNALS – € 278.654 / € 7.307.566 THE FRENCH DISPATCH – € 160.167 / € 1.322.908 MY HERO ACADEMIA THE MOVIE WORLD HEROES’ MISSION – € 112.914 / € 217.912 PER TUTTA LA VITA – € 95.099 / € 694.126 ZLATAN – € 94.866 / € 1.334.482 IO SONO BABBO NATALE – € 74.603 / € 1.317.944 AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA – € 64.772 / € 83.090 FREAKS OUT – € 62.390 / € 2.389.976 PROMISES – € 62.197 / € 98.170

Fonte: Cinetel